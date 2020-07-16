中衛口罩深受眾人喜愛，開賣至今仍是上架就被秒殺，PChome 24h購物今下午3點將開賣限量特殊色，酷黑迷彩和軍綠迷彩，另墊腳石也將在晚上6點開賣4色中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑和麥飯石灰可選擇，各家的販售詳情《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（16日）早上11點開賣中匠心三層醫療口罩成人、婦幼兩款，摩戴舒鑽石型、宏瑋醫用口罩成人款可以選擇，每人限購1盒。

●PChome 24h購物

今（16日）下午3點開賣中衛口罩，有酷黑迷彩和軍綠迷彩可選購，每盒30入裝，搭配防疫產品，售價524元。

●蝦皮購物

每天的下午5點將開賣台灣製醫用口罩，至於詳細款式、價格，依網站公告為準。

●墊腳石

今（16日）起晚上6點開賣中衛口罩，有麥飯石灰、酷黑、天空藍和櫻花粉可選擇，其中灰、黑兩色是盒裝50入，售價300元；粉、藍色則是袋裝5入，售價69元。顏色採隨機出貨。

【藥妝藥局】

●康是美

7月18日早上11點，將在APP上開賣中衛口罩，有酷黑和天空藍可選擇，每盒50片裝，售價300元，另也有中衛的兒童醫用口罩可選購。

●大樹藥局

大樹藥局APP上開賣善存成人口罩，有粉、藍、橘和黃等四顏色，採隨機出貨，也有萊潔兒童和成人的醫用口罩，也有匠心的口罩可選，每人限購1組，詳情依APP為主；另7月20日起，萊潔醫用口罩「薰衣紫」將陸續於全省門市上市，詳情請依店家公告為準。

萊潔也在臉書官網宣布，絕美的「薰衣紫」口罩將於7月20日起，陸續在寶雅、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝和維康藥局等通路販售，詳情依各店家為主。

【超商賣場】

●萊爾富

7月18日開放網路預購，萊潔醫用口罩「薰衣紫」，詳情請依官網公告為準。

(中時電子報)