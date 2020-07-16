有網友拿到三倍券後當場一次花光，拿去買7-11隨取卡 (示意圖／廖映翔攝)

三倍券昨(15日)開放領取，不少人都搶在第一天領取，超商領取及郵局一早雖然出現短暫當機，不過狀況隨即排除。但卻傳出有家長剛領完三倍券回到家後，隨即被國二孩子討錢，解釋三倍券用途要拿來買家用品後，更被孩子嗆「這是政府發給他的，你這是侵占」。貼文曝光後，立刻引起熱烈討論。而北市特別提供數位學生證綁悠遊卡加碼給1千，也引爆家長和子女「搶」三倍券的親子戰局。

各縣市針對三倍券都提出相關優惠，台北市長柯文哲則加碼敬老、愛心卡、及高中職學生綁悠遊付都加碼1千，最高皆可享受「嗶3千、領3千」的絕佳優惠，其中針對學生是要求要數位學生證綁悠遊卡才能加碼的優惠。然而，北市有家長指出，將高一兒子的數位學生證綁定悠遊付，並先幫兒子存進3千元，表明之後從先子零用錢扣回來，但兒子卻很生氣的說「那是政府給我的」，爸爸反嗆「都是我的納稅錢」，至今兒子仍氣呼呼。

另有網友在爆廢公社貼文，表示朋友是一名雙寶單親媽媽，對於小孩的教育平常很上心，但大部分時間因為要工作上班，難免疏忽教育，而雙寶就交給外婆來帶；昨天朋友領著1.2萬元振興券回家，就讀國中二年級的孩子見狀立刻要索取屬於他的3千元，朋友不讓他拿，同時說這些要拿來買家用的，結果孩子就爭吵著說，「這是政府發給的，是屬於我的，你這是侵占。

原PO朋友聽到孩子反應後，生氣的回說，「你說是你的，那你拿1000出來，我就給你，這1000是我墊的，你要就拿1000出來，我3000馬上給你。」結果小孩聽到很生氣的回房間還非常用力的甩門，故事就到這了。

看見朋友經歷後，原PO想請問大家到底誰是對的？誰是錯的？他個人覺得孩子，有錯也不能說全錯，因為站在有家事的立場，當然是全額拿來當家用才是對的。而貼文曝光後，立刻引起熱烈討論，「其實做的沒錯啊，他要就叫他那一千來換啊，不然呢？」、「我覺得啦，家家有本難念的經，不過就這情況而言我挺媽媽這邊，當然媽媽不足的地方就是事先溝通」、「拿回一千元 兩千給他有什麼不對，這是他的」、「我覺得雙方都有錯在先，家長沒有事前溝通，小孩態度不好。」

(中時電子報)