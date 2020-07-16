鴻海（2317）科技集團10日舉辦智慧製造線上會議，並宣布啟動工業人工智慧（iAI）線上研究所，為隸屬於FII工業富聯的培訓、開發及諮詢部門，將致力於培訓未來的AI知識人才，並在各產業間共享工業AI知識。

鴻海副董事長兼董事李傑表示，透過鴻海在威斯康辛州的工業AI投資，期盼藉由分享在高速運算（HPC）、大數據和5G網路等技術支援下，工業AI如何協助企業提升生產力和業務績效，進而為企業和產業帶來新契機。

鴻海iAI研究所由曾任工業富聯燈塔學院副院長的孫可意掌舵，透過提供線上iAI入門課程，透過數據驅動及問題導向的解決方案，來協助優化企業業務。他表示，iAI研究所的願景，是轉變工作場域的共享技術、重新定義全球求職競爭所需技能。

李傑指出，新冠肺炎疫情全球大流行，從市場需求到供應鏈風險層面，均對許多企業造成限制。鴻海已看見優化工廠的價值，若企業擁有訓練有素、認為工業AI是「新必備條件」的員工團隊，可減少整體製造流程的停機時間。

李傑認為，藉由善用工業AI的能量，經營決策者、工程師、資料科學家及產線作業員可從製造效率、產品輸出品質及能源管理等多樣主題中，以進一步優化價值。

依據鴻海iAI研究所揭露內容，民眾註冊登錄網站後，可在線上學習提供的相關課程，企業用戶亦能購買線上課程。同時，集團也舉辦首屆工業AI數據創新競賽，目前已有15個團隊報名，將自8月1日起至9月9日繳交研究成果，9月25日公布最終結果。

(時報資訊)