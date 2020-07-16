工業電腦廠凌華（6166）攜手Eclipse Foundation IoT組織、OpenADx工作坊及ROS 2技術指導委員會，推動Eclipse Cyclone DDS成為ROS 2中介軟體，使機器人和自駕車開發將更簡單、快速、安全及可靠，已獲得Rover Robotics、Box Robotics等美國新創業者採用。

Eclipse Cyclone DDS為目標管理組織（OMG）訂定的下一代資料分散式服務（DDS）標準，此資料共用平台著重效能、穩健性、安全性和互通性等系統成功指標，由Eclipse Foundation代管和支援，凌華則提供專業服務、工業級版本，以支援分散式服務開發和部署。

在目標管理組織分散式服務標準中，Eclipse Cyclone DDS目前已成為成長最快的開放原始碼。透過與凌華共同合作，就機器人、自駕車、醫療、航太、國防及工業物聯網（IoT）方面，可在功能、使用性、效能及可靠性上，創造更多分散式服務實際應用案例。

Box Robotics共同創辦人兼執行長Tom Panzarella表示，公司透過擬真的空間意識重建無人搬運車（AGV）感知堆疊，實現更高速的行駛、不妥協的安全性和永久自主，因此需將軟體建構在最新且波長較長的3D數位光學雷達（LiDAR）上。

Tom Panzarella指出，在高速行駛的車輛上即時處理資料需要穩健架構，公司選擇ROS 2 Fitzroy和Eclipse Cyclone DDS做為中介軟體平台，除擁有長期支援版本及極高可調性的DDS建置，並能在雲端資料的處理上做到最低延遲，以滿足各種應用需求。

凌華技術長Angelo Corsaro表示，對於各種機器人和自駕車應用平台而言，ROS 2 Fitzroy為重要的發展里程碑，凌華將以出色的開放原始碼分散式服務，建置全力支援ROS 2社群和生態系統，協助工業機器人開發朝下一世代邁進。

(時報資訊)