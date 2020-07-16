國民黨主席江啟臣上任後陷入許多難題，使其領導能力備受質疑。對此，前行政院秘書長徐中雄認為，江登上主席之位的狀況與前高雄市長韓國瑜角逐大選的過程類似，都是「順勢而為」，但期待越高，不慎失足摔得越重。他直言，除非江在黨改革做出成績，否則政途堪憂。

江啟臣接任黨主席後，從人事調整、黨內改革、罷韓、國會抗爭、黨產問題、高雄市長議長補選等各路線同時開戰，引發關注！然而，江曾在改革委員會「兩岸論述」組的建議結論中，表明「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，引來前總統馬英九、前主席吳敦義表達不滿，使領導能力受到質疑。據《中評社》報導，江近期在黨改、抗爭領導下跌跤，外界普遍認為有損其政治聲望，徐中雄認為，江能否解危，黨改革成效是一大關鍵，但就他目前的觀察來看，黨改看不出有針對問題的核心提出有效的檢討。

徐中雄說江啟臣將與各地方黨員、黨代表溝通座談，盼藉此得到改造良方，徐直言，這種座談會充其量只不過是黨中央想安撫反彈，只針對黨員溝通傾聽，沒有開放跟社會溝通的管道與方法，這樣的黨改絕對無法讓人耳目一新。

徐中雄提及，韓角逐2020大選是情勢所趨，江角逐主席補選則是在世代交替的浪潮上登頂，兩者情況類似，都是「順勢而為」。他認為，當選後才是生死關頭，各項挑戰接踵而來，要保住主席之位，實屬不易。

(中時電子報)