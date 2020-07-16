有「王牌經紀人」封號的的陳鎮川，月初與愛情長跑9年的男友登記結婚，不僅在臉書PO出「結婚書約」，更寫道：「我又擁有了屬於自己的家庭，未來的人生有了並列的姓名，謝謝這一切」，感性告白閃瞎眾人，而昨天他首次與老公家人用餐，對方家人敬酒時的一席話更讓他紅了眼眶。

陳鎮川擔任本屆金曲獎評審團主席，中午才剛宣布完入圍名單，晚上就與老公家人晚餐聚會，由於是第一次和老公雙親用餐，讓他緊張到直呼：「比中午的入圍記者會還緊張一萬倍」，沒想到敬酒時對方家人突如其來一句：「歡迎加入我們家......」，讓他頓時紅了眼眶，更以「眼淚忍到瀕臨腦充血新極限」來形容當下心情，最後也允諾：「我會很無悔的孝順你們的」，感性告白讓網友全都淚崩。

陳鎮川選擇與老公交往紀念日登記結婚，個性低調的他除了以簡單儀式進行，未來也不會辦婚宴，由於不知道登記何時才能交換戒指，兩人還改到早餐店交換戒指，場面既溫馨又逗趣。

(中時電子報)