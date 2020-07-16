台商回流及軌道經濟兩大優勢帶動，高鐵竹北高鐵站區週邊大型開發案齊發，交通部鐵道局正式公告招商「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」，該招商案為竹北高鐵站第一排的5,252坪地上權，土地使用分區為高鐵車站專用區，容積率為298%，全案的容積樓地板面積達1.57萬坪，可規劃作為飯店、會展中心、百貨商場以及辦公大樓，使用彈性多元，將在7月22日將舉辦招商說明會，預計吸引保險業者、大型開發商以及新竹科學園區內的廠商積極評估。

本招商案由交通部鐵道局委由外商仲介第一太平戴維斯負責，擔任招商顧問的戴廣平協理表示，本案為50年地上權案，期滿得延長20年，權利金採分年繳納，折現後底價合計為7.58億元，換算每坪土地權利金僅14.43萬元，對於投資人而言，財務操作上更為彈性。

竹北高鐵站區內現有多棟商辦大樓，出租情況表現出色，平均出租率在8成至9成，租金單價則介於每坪900元至1,000元間，部分指標辦公大樓，租金單價更可達到1,300元以上。另外，新竹地區的大型商場主要位於舊市區以及竹北，高鐵站區強勁的軌道經濟，以及竹北高鐵特區已為新竹住宅市場的重點區域，可為本案做商場營運帶來充足的人流與商機，本次招商的地上權案無論做為辦公或商場開發，都相當具有潛力。

(時報資訊)