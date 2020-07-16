台泥(1101)將斥資13.66億元以每股18元收購信昌化(4725)，並將依法終止信昌化上市。台泥發言人黃健強指出，希望整合集團資源，調整信昌化體質，後續也不排除由台泥長期繼續持有信昌化，也有可能考慮出售信昌化股權或資產，或引進策略聯盟夥伴共同經營，創造集團整體利益。

目前台泥及關係人對信昌化持股已達42.51%，此次公開收購信昌化7589萬51股，相當於流通在外普通股57.49%，收購價格為每股18元，收購總金額為13.66億元。不過，最後若未達到預訂收購量，只要最低收購數量660萬500股，約相當於信昌化全部股份總數5%時，本次公開收購之數量條件仍達標。

信昌化自2012年起，僅2018年有獲利外，其餘皆是虧損的局面，2019年全年虧損為20億元，2020年首季受新冠肺炎疫情影響，營運面臨更加窘迫的局面，首季稅後虧損達3.43億元。

(時報資訊)