台灣生物產業發展協會宣布2020傑出生技產業獎Taiwan BIO Awards得主，永信藥品在產業金質獎的藥品/細胞治療類獲得金質獎。永信藥品為永信投控旗下最大事業體，除了深耕發展抗感染藥物，近期朝向需求漸增的重症感染領域聚焦，除了與台微體合作量產安畢黴，也開發Micafungin、Voriconazole兩項黴菌產品，在台灣市場推出外，並積極布局歐美等海外市場。

至於新冠疫情的影響，永信(3705)董事長李芳裕說，影響主要是在供應鏈，避免來自大陸地區的原料缺貨，去年底已經提高35%的庫存。永信藥品是永信控股旗下最大事業體，2019年營收55.17億元，在控股的營收占比約67%，今年上半年營收27.4億元，年成長4.69%。

近年來抗生素的廣泛使用而產生抗藥性細菌，對健康產生重大威脅，以念珠菌(Candida)引起的院內感染及麴菌(Aspergillus)對免疫缺乏病患引起的侵襲性肺部感染，更特別受到臨床上的重視。永信董事長李芳裕說，公司堅持一步一腳印的發展，過去因注射型抗黴菌藥物藥價昂貴、與臨床使用上的安全性問題，限制了病患的用藥時機與療程。永信從原料開發至藥品的垂直整合，目前已經成功開發三項產品。

Micafungin(注射劑、原料藥)的全球年市值達100億台幣，現已展開全球各高法規國家市場之查登作業。Voriconazole(錠劑、注射劑)是triazole類第二代廣效性抗黴菌藥物-Voriconazole，目前已取得台灣與日本上市許可，未來將持續佈局歐、美等高法規市場。Amphotericin B(微脂體製劑)是永信與台微體攜手合作，已成功量產，目前正配合進行歐、美、中等大型市場的查登作業。

(時報資訊)