新北市長侯友宜在日前公布的施政表現民調，獲得近9成支持度，讓不少人驚訝。對於侯民調為何這麼高？國民黨中常委徐中雄接受媒體專訪時分析，侯被黨內某些人視為孤鳥，「但因為不跟風評論時政，堅持自己的政治態度與風氣，且在黨務上盡到本份，的確是能符合民意期待的」。

據《美麗島電子報》13日公布新北市政壇民調，針對「新北市民眾對侯友宜就任市長後，整體施政表現」調查，結果表示滿意的有89.4%、不滿意的僅有4.9%。而同樣是《美麗島電子報》6日公布「台中市民眾對盧秀燕就任市長後，整體施政表現」調查，結果表示滿意的有54.3%、不滿意的有36.2%。

徐中雄近日接受港媒《中評社》專訪，他提及《美麗島電子報》近日分別公布的台中市與新北市民調，認為盧秀燕施政穩健，但較可惜的是亮點不足，還有努力空間。而侯友宜拿下超過8成信任度，傳達的訊息就是侯的政治態度受到大眾認同，背後原因值得藍營深思。

徐中雄也觀察到，盧秀燕近期在施政風格上有開始學習侯，這是可以推動的方向，但未來幾年，黨中央是否能容下侯友宜更上一層樓，一部分仍要看侯自己的意願。

(中時電子報)