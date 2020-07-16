小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（16日）財經重點。

【1】13檔給力 官股券商挺

國安基金15日開會決議「繼續護盤」，由於台股已上一萬二，此時仍續作護盤決議，市場有不同看法，而八大官股券商15日趁外資小幅回頭買超，賣超15億元，即使整體賣超，但仍逆勢買超永豐金（2890）、友達（2409）、中信金（2891）及康舒（6282）等13檔個股逾千張。

【2】台積帶動唱 8檔股價市值 攻頂

台股15日一早在台積電領軍衝上370元、市值9.594兆元歷史新高下，盤中指數創30年來新高，市值也一度改寫歷史新高，惟尾盤雙王台積電與大立光下殺翻黑，指數也小跌6點；不過，巨大、旭隼等8檔個股，在基本面及法人買盤加持，不畏大盤拉回，突圍帶動股價與市值同步攻頂。

【3】櫃買錢在燒 內資主戰場

櫃買市場人潮錢潮回流，第2季成交金額逾1億元的市場大戶衝高至4,946人創新猷，7月日均值可望接棒創新高。櫃買中心總經理李愛玲表示，中美貿易轉單、台灣疫情控制、GDP表現佳，受惠資金行情效應，櫃買交易面活絡外，發行面下半年IPO送件家數也可望升溫。

【4】投機氣氛稍戢 落後補漲股夯

台股靠著護國神山台積電（2330）6月繳出創新高成績單而吸引資金目光，推升台股順利越過12,197點前高，然而櫃買指數投機氣氛被澆熄，使得漲多個股也一併回檔休息，基於台股多頭氣勢強勁，資金轉進落後補漲股，尤其金融股及散熱股等族群相對強勢。

【5】晶電接單爆發 Q3營運拚回神

隨著歐美解封，第二季遞延的訂單重新啟動，晶電（2448）訂單能見度拉高至9月，各類LED背光訂單回升，Mini LED顯示屏訂單能見度則達第四季，晶電將在9月底之前，替美系客戶備妥Mini LED產能，第四季爭取美系客戶第一波量產訂單。

(中時電子報)