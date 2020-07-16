國民黨立委主張「退回陳菊」人事案，表明前總統府秘書長陳菊不適任監察院長，甚至為此和民進黨在立院爆發激烈衝突。對此，新北市議員葉元之表示，在正常的情形下，監察院長和監委間沒有隸屬關係，但是民進黨不是正常情況，因此他認為國民黨為了擋下陳菊人事案，立院周五戰況會很慘烈。

葉元之15日在政論節目《新聞面對面》表示，監察院長誰做這個議題，對一般民眾來講比較遙遠，很難喚起社會的共鳴。但這個議題還是重要，所以國民黨是在這個背景下，做一個高強度的杯葛，希望能讓大家知道國民黨堅決反對的決心。

葉元之更表示，在正常的情形之下，監察院長是不會把手伸到監委辦案，但是民進黨有時候就不是正常情況。所以他覺得當陳菊進入監察院長那個位置，下面委員就緊張了，所以他覺得，這個事情一定要擋下來！

葉元之更預言，禮拜五立院一定會很慘烈！他更向旁邊同台的國民黨立委陳以信喊聲「加油」！葉元之更爆料，其實對於陳菊人事案，國民黨內有兩派意見，有一派認為說要把陳菊叫到質詢台上罵到爆，另一派是揚言戰到底，因為上次已經攻占議場，這次沒有霸占主席台就弱掉了，所以會越來越加溫。

(中時電子報)