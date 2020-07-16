房市近期十分活絡，愛山林(2540)董事長祝文宇說，股市好了，房地產就會好，現在全世界拚命印錢，全球資金十分充沛，目前置產客、投資客買盤紛紛出現，台北蛋黃區高價產品銷售都開始在動，這波熱錢行情進入房市，預期將會持續很多年，但是，他也擔憂，全球政府印鈔票會讓錢會貶值，房市恐將成為炒作目標，需要密切觀察。

台股上了萬點大關後仍不斷向上盤堅，近期在12000點附近整理，祝文宇說，現在的房市需要觀察台股，台股好，房地產就會好，現在台股每日成交量也大，大家在股市賺到的錢，最後配置的選擇多半是把獲利的錢，放在房地產上，所以近期房市才會這麼熱。祝文宇說，此波房市熱潮，連台北市區高總價產品都出現買家，南港的「世界明珠」已經賣掉了130多億元。

愛山林、宏盛、凱越聯手位在淡海新市鎮推出的「海上皇宮」，祝文宇說，這筆土地的成本高，原先預售想賣到每坪55萬，後來決定先建後售，沒想到完工卻遇到疫情，少了國際買家可以來看房，想給台灣人便宜的好宅降到每坪均價45萬，對比高雄的亞洲新灣區面海行情，都已經在5~6字頭，可以說是不算太貴。

總銷150億元的海上皇宮基地面積將近6800坪，社區共計7棟純住宅，為地上21樓、地下3樓建物，規劃坪數自53坪起，最大至142坪，主力坪數則是83~142坪。甲山林機構總經理張境在說，此案目前每周看屋客上百組，已售約50戶，每坪開價達5字頭，成交價每坪均價45萬元左右，高樓層面海戶，上看6字頭。

(時報資訊)