台南六甲在地的說故事志工團體，練習要演奏的樂曲。（台南市六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

用音樂說故事，用心發現人與鄉土連結的動人力量。台南市六甲區有個「六甲樂說人」團隊，他們一起學直笛、手鼓，蒐集在地素材編輯成故事腳本，到關懷據點、幼兒園表演，大受好評，現在他們更擴大計畫，希望發掘更多在地故事，並配合自創樂曲，傳唱更多六甲動人文化歷史。

「六甲樂說人」團隊由來，最早是因為六甲古厝居廣居的屋主子孫希望能活動古厝，提供場地教在地居民學手鼓，5年前開始由屋主陳天賜的孫女，已退休老師的陳香吟帶領大家學手鼓、直笛，現在參加人數已有20人左右，成員包括上班族、家庭主婦、退休老師等。

陳香吟表示，由於祖父陳天賜是六甲公學校第1任校長，家族的人為了發揚延續祖父的教育關懷精神，大家都很贊成、支持這個活動，且都是義務服務。

在台南藝術大學團隊的協助下，手鼓社的成員又另成立了「六甲樂說人」團隊，發展成說故事志工團體，自己蒐集在地故事、演奏音樂，例如「養鴨人家」、「火鶴花的故事」，定期於每月最後一個周日下午於陳家古厝舉辦說故事活動，更進一步拓展行動至鄰近區里的關懷據點、長照中心等進行公益演出。

7月起他們更申請新的「生命之歌創作計畫」，招募對六甲文史、音樂有興趣民眾，一起田調收集在地故事，已經訪問了3名六甲洋菇農，要將六甲洋菇產業興衰變成故事題材，同時讓學員學習如何創作歌曲，寫出六甲的音樂故事，也譜出自己的「生命之歌」。

(中時 )