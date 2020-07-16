立法院臨時會日前原本要審議監察院長等人事案，藍營杯葛議事，場外也有民眾抗議，最後監察院長被提名人陳菊只好先行離去。國民黨立委吳怡玎則在臉書抗議表示，想問民進黨，幾個男的追著她一位女性打，這就是民主進步嗎？對此，國民黨前主席洪秀柱昨(15日)深夜也在臉書發文聲援，「七位男立委包圍、動粗，可知民進黨為追逐利益，已經到了如此喪心病狂的程度！」

洪秀柱在臉書寫下，民進黨堅持提名陳菊這樣一位極具爭議的監察院長，監察委員的名單更是荒腔走板，不僅有政治色彩鮮明的前立委、黨產會主委林峯正的哥哥，還有接受陳情彈劾「曲棍球案」檢察官的蔡崇義與高涌誠...。

洪秀柱批評，這樣的人事任命，無疑是將「應獨立行使職權」的監察院當作派系分贓的酬庸，本就該接受民意的監督！本黨在立院雖然席次較少，但仍受民意的託付，一個在市長任內被監察院糾正30次的人，竟可擔任監察院長，台灣民眾絕對無法接受！

另外，洪秀柱直指對抗「吃銅吃鐵吃國家」的民進黨，國民黨在人數上是絕對的劣勢，但在明知條件不足的情況下，國民黨立委能夠不怯戰、不畏戰，我們認為「敢戰即是贏」！或許戰略、戰術上還須更加精進，外界對本黨也還有些不同的批評，然而面對民進黨貪婪的惡狀，仍堅持對抗到最後，希望大家能夠給予國民黨立委一些鼓勵。

最後，洪秀柱也替國民黨立委加油，希望他們能堅持下去，繼續加強與民眾溝通，相信人民一定會理解，正在替中華民國最高監察機關守住它的尊嚴！

(中時電子報)