俄羅斯近日發生一起男童音樂聲音開太大，被阿姨慘遭殺害事件。1名9歲男童在家聽音樂太大聲，阿姨不滿會吵醒自己正在睡覺的孩子，一氣之下竟將男童勒死，她為了隱藏自己犯罪的痕跡，將男童的遺體分屍，並將肢解下來的部位遺棄穀倉，但最後還是被警方發現。

據《7news》報導，這起案件發生於去年5月，在克拉斯諾達爾（Krasnodar）1名28歲寇米沙洛娃（Olesya Komissarova）因不滿姪子柯夫科（Bogdan Krivko）音樂太大聲，會吵醒熟睡的兒子，因此2人發生爭吵後，她竟把柯夫科勒死；隨後她把柯夫科的屍體移到浴室，並肢解遺體然後再將屍塊撒上沙子及漂白粉丟進穀倉。

因為天氣太過炎熱，寇米沙洛娃住家附近發生陣陣惡臭味，附近鄰居聞到立刻報警，沒想到在穀倉內發現柯夫科腐爛的遺體。警察深入調查發現，兇手就是柯夫科的阿姨寇米沙洛娃，若被定罪她將面臨最高20年的刑罰。

寇米沙洛娃在柯夫科失蹤期間，一直陪著柯夫科母親找尋他的下落，甚至在協助調查時，通過了測謊。整起事件在遺體被發現後，寇米沙洛娃才坦承一切罪刑。寇米沙洛娃表示，勒死柯夫科後，他從沙發上滾下來，臉部脹紅、沒有呼吸，當下就發現他已死亡，甚至將柯夫科的手機藏了起來，以便隱匿自己罪刑。

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(中時電子報)