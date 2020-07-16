陸媒《環球時報》16日刊出大陸南海研究院院長吳士存專訪指出，美國國務卿蓬佩奧日前就南海問題強硬措辭對大陸指手畫腳，但諷刺的是，美方聲明宣稱大陸在南海的許多主張「非法」，而美國卻連《國際海洋法公約》簽署國都不是；聲明稱不允許大陸在南海建「海洋帝國」，但時不時派軍艦跋涉萬里到南海炫耀武力的，卻是美國自己。

吳士存表示，稍有歷史常識就知道，「九段線」（斷續線）不是中共宣布的。1946年國民政府從日本人手中接收西沙、南沙和東沙群島後，繪製了《中華民國行政區區畫圖》，附有南海諸島位置圖。1946年版本的地圖上是「八段線」，1947年是「十段線」，到了1948年，國民政府正式向國際社會公布的是「十一段線」。台灣當局至今還沿用「十一段線」。

吳士存駁斥蓬佩奧稱黃岩島及南沙群島為菲律賓專屬經濟區或在其大陸棚上的區域，以及認為美濟礁和仁愛礁完全在菲律賓的主權權利和管轄範圍之內的說法是錯誤的。他說，這時把南海仲裁案裁決結果拿出來說事，以所謂仲裁庭的裁決為依據，但對於仲裁結果，大陸的立場很清楚，自始至終沒有接受，也沒有參與。同時大陸也不接受任何基於裁決的行動和主張。在大陸眼裡，這個仲裁裁決是無效、非法的。

吳士存稱，中國大陸對南沙群島的主權擁有充分的歷史和法理依據，南沙群島作為一個獨立的政治和地理單元是不可分割的，大陸從未說過南沙群島裡的這個島是我的，那個礁是你的。大陸主張的是對南沙群島的整體享有主權和管轄權，不管是美濟礁還是仁愛礁，都是南沙群島不可分割的組成部分。

吳士存認為，面對美國最近在南海挑釁，雖然是否宣布南海防空識別區是大陸主權範圍內的事，但目前這樣做未必能打痛美國，反而可能傷及某些東協國家，影響大陸─東協關係，這件事是否緊迫需要評估。

確實，在南海問題上，美國人的牌還是有的，但大陸現在在南海方向和南海問題上的優勢也很明顯。美國在南海的影響力以及既有優勢是正逐步喪失，這也是美國人要在這個時候利用仲裁問題和大陸較勁的主要考量。

吳士存強調，所以，大陸要保持定力，不能亂、急不得。有些事要看明白，美國在實質性行動上不會有太多新招數。此外，大陸要整合現有海上力量，著眼未來海上戰爭形態的變化，做好南海形勢變壞的準備，致力於通過能力建設形成威懾力，以達到「不戰而屈人之兵」的目的。

(中時 )