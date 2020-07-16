32歲女星趙麗穎前年和「蘭陵王」馮紹峰閃婚，去年生下一子後火速復出，產後瘦身有成，本為「四小花旦」的她，穿搭時尚常成為粉絲追捧話題，今(16日)周刊卻爆她多次被酸和Angelababy（楊穎）撞衫、撿舊衣穿，讓她不得不下令重組造型團隊。

趙麗穎去年當媽，產後一度被拍到發福，不久後她再現身瘦回纖腰，大露馬甲線，被讚最美辣媽，最近她除了參加新一季《中餐廳》拍攝，也拍了不少時尚寫真，最近網上流出一組她戴著草帽，穿著亮黃色洋裝的森林系美照，卻被網友酸「仿妝楊冪」。

據《鏡周刊》報導，趙麗穎不僅被說妝容像楊冪，還有網友發現她「衣Q」不及Angelababy，近期穿的名牌洋裝竟是Angelababy5個月前穿過的，為此趙麗穎決定重組工作團隊，運行後第一條規定就是不可以再撞衫Angelababy，未來更希望「豔壓Angelababy」，而對此傳聞，當事人暫無回應。

(中時電子報)