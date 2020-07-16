苗栗明德水庫吊橋下驚見女浮屍 已打撈上岸 08:542020/07/16 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣消防局16日上午6點24分接獲報案，民眾稱頭屋鄉日新島一號吊橋下有人溺水，隨即通報頭屋分隊人車趕抵救援。（何冠嫻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣頭屋鄉日新島一號吊橋16日上午6點24分有民眾發現，吊橋下疑有人溺水，苗栗縣消防局獲報前往救援，現場發現為1具女性浮屍，搜救人員下水進行水面打撈，已將遺體打撈上岸，全案交警方調查處理。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #吊橋 #苗栗縣 #發現 #浮屍 #搜救人員 也許您會感興趣 社會熱門新聞 新竹空軍基地驚傳直升機墜落 現場黑煙沖天 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 墜海計程車貼「投保2000萬」 一查只有強制險 死者家屬傻眼 - 社會 羽球國手全裸硬上醉人妻 被她丈夫撞見竟求「幫我找衣褲」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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