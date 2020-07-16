彰化縣永靖鄉的「成美文化園」裡面，有個365天全年無休的「成美藝廊」，即日起至9月30日，藝廊免費提供場地，開放社會各界申請布展，展期為110年1月至111年1月，一檔至多59天。歡迎各創作人、團體申請，把這裡當作分享與交流的藝文平台，促進文化藝術及傳統技藝發展，也讓社會富含人文素養。

「成美藝廊」的前身是「鄉民藝廊」，由頂新和德文教基金會於1998年8月成立，2018年改隸成美文化園附設成美藝廊。基金會創辦人魏應充過去多次提及，成立藝廊除了提供在地鄉親們優質的藝文資源外，更希望成為文化傳承及推廣的平台。

目前成美藝廊正在展出鹿港戲偶大師施建宏的「羅黏香藝文化展」。施建宏表示，這是他歷年參加過最慎重的展覽，他也提到，藝廊有投影設備、音響、燈光、展架等，是南彰化一帶設備最豐富的私人藝文空間，期盼下次還能在這裡辦成果展。

成美藝廊舉辦徵件活動，即日起至9月30日止，歡迎國內外公私立美術團體、機關、學校以及個人創作者申請，可以展覽木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、金工、雕塑、水墨、書法、油畫、水彩、膠彩、版畫、篆刻、複合媒材等多種藝術品。歡迎民眾多加利用，讓成美文化園成為分享與交流的藝文平台。

(中時電子報)