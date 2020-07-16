美國總統川普近期對北京頻頻出手，先後對大陸電信巨擘華為實施新制裁、又對涉及侵犯新疆人權的陸官員及政府部門實施制裁，雖然看似他為了競選連任對北京來勢洶洶，但據實際上川普對他的助手們透露，他並不希望與北京加深緊繃關係，並已排除再進一步對更高階的官員實施制裁。

據美國財經媒體報導，川普私下透露不願在簽署「香港自治法」後再對北京實施制裁，完全與數周以來一直在公眾面前，從疫情到香港自由問題對陸開嗆的形象背道而馳。雖然「香港自治法」賦予行政部門制裁根據，但並不意味川普政府必須要立即實施。

報導指出，據兩名要求匿名人士透露，在川普透露反對制裁更高階陸官員之前，川普團隊早就將香港行政長官林鄭月娥以及大陸國務院副總理韓正列為制裁對象；不過，即使川普不怎麼願意，總統也可能未來決定實施其他對陸懲罰。

香港自治法給行政部門90天時間確認打壓異議政治份子的陸官員並予以制裁。據英國廣播公司報導，受制裁的官員包括：新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國、前政法委書記朱海侖、新疆政府副主席、公安廳黨委書記兼廳長王明山，以及前公安廳黨委書記霍留軍。

隨後，大陸也於13日宣布對美制裁名單，知名的反陸議員參議員魯比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）和眾議員史密斯（Chris Smith）以及國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）都在名單中，針對美方制裁做出象徵性報復。

(中時電子報)