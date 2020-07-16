中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」16日指出，美方不顧陸方嚴正交涉，簽署《香港自治法案》成法，蓄意詆毀香港國家安全立法，威脅對陸方實施制裁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對香港事務和大陸內政的粗暴干涉，陸方對此予以強烈譴責和堅決反對。無論外部勢力如何施壓，都動搖不了陸方維護國家主權安全、維護香港繁榮穩定的決心和意志。美方試圖阻撓陸方推進實施《香港國安法》的圖謀只能是螳臂當車、癡心妄想。

「鐘聲」強調，「一國兩制」是大陸的基本國策，沒有人比大陸更加了解，沒有人比大陸更加珍惜。去年6月「修例風波」以來，香港發生的激進暴力犯罪行為嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。大陸制定實施《香港國安法》，為確保「一國兩制」行穩致遠提供了強大制度和法律保障，是「一國兩制」實踐中一項重大舉措。

文章稱，《香港國安法》是一部治港的「良法」，必將帶來香港的「善治」。美方基於對「一國兩制」及其實踐的無知和根深蒂固的偏見，炮製所謂《香港自治法》，試圖以惡法阻撓陸方推進實施治港「良法」，是假借法律之名行罪惡之實，嚴重違背國際公理和正義。

「鐘聲」指，美方在所謂《香港自治法》妄言「權利」和「自由」，暴露出十足的虛偽。香港發生的激進暴力犯罪行為嚴重侵害香港居民的生命財產安全，遠遠超出合法行使個人自由與權利的界限和範圍，美國一些政客卻稱之為「美麗風景線」，並公然為反中亂港分子撐腰打氣。陸方推進實施《香港國安法》，依法打擊極少數危害國家安全的違法犯罪行為和活動，保障香港絕大多數居民的安全和依法享有的各項權利和自由，美方此時卻來大談「權利」和「自由」，用心極其險惡！

文章表示，日前，70餘國在聯合國人權理事會發言支持香港國家安全立法，反對以「人權」為幌子干涉大陸內政；香港特區青年代表在聯合國人權理事會疾呼：「我們不能看到香港再次被暴力奪走」，「請反華勢力的黑手遠離我們的家園」。香港居民的心聲，國際社會的正義之聲，是對美方錯誤行徑的嚴正聲討。

「鐘聲」強調，實踐終將證明，《香港國安法》必將為維護香港長期繁榮穩定提供堅實制度保障。陸方敦促美方認清形勢，恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和大陸內政。陸方堅定維護自身正當權益，將對美方錯誤行徑予以堅決有力反制，由此產生的一切後果由美方承擔。

(中時 )