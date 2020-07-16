法國駐台代表公孫孟主任接受旅居台灣的法國籍網紅「酷」訪問，感謝台灣在新冠肺炎疫情期間對台灣的幫助，一番感性真誠感謝台灣的話語，並再三在向台灣說謝謝，暖哭48萬台灣網友，看完直呼好感動！

7月14日是法國國慶日，在台定居的法國網紅「酷」特別專訪法國在台協會主任公孫孟，影片吸引48萬個台灣網友觀看，排名Youtube的熱門排行的第三名。

片中一開始，「酷」先介紹台法兩國來往歷史，法國和台灣的交流從1884年持續到現在，歐盟國家中長住台灣最多的就屬法國人，家樂福也是在台灣雇用最多員工的外籍公司。雖然法國和台灣之間因國際政治的阻礙而無法建交，但兩國間的交流，無論是文化或是科技方面，都是愈來愈豐富與精采。尤其是台灣今年寄幾千萬口罩給歐洲國家時，法國也有受到台灣的幫忙。

接著公孫孟登場，先是介紹台灣和法國的交流，也和「酷」一起享用台灣的美食，皮蛋豆腐、芋頭捲和芋頭牛奶，非常意外，公孫孟喜愛皮蛋的味道，而芋頭捲，則認為有點甜，至於芋頭牛奶，公孫孟直言非常好喝。

針對台法關係，公孫孟談到，過去法國人和台灣人不太了解彼此，以前很多法國人都不知道台灣，也不知道台灣的地理位置，但他感覺最近，法國人和台灣人漸漸地更了解彼此，也希望法國和台灣能創造更多的合作和交流的機會。

公孫孟說，「今天是法國國慶日，我只有兩個字要說，但要說三遍，這對我們來說很重要。這兩個字就是『謝謝』，謝謝台灣，第一個謝謝，是因為在疫情的情況下，台灣讓所有住在這裡的法國人覺得很安全，對我們而言是很珍貴的，我們在法國的朋友和家人也知道這個危機有多麼的困難，但我們在這裡很舒服也很安全，所以想要感謝大家。」

公孫孟接著表示，「第二個感謝就是，台灣也直接幫助了法國，台灣政府向法國捐了100萬個口罩，台灣人也主動捐醫療用品給我們，然後由我們寄去法國，所以再次謝謝台灣。」

最後，公孫孟直言，「第三個謝謝，對我來說非常重要，在全球面臨新冠肺炎時，台灣也向全球證明了民主社會也有能力對抗病毒，甚至有能力去克服它。雖然說得有些早，但至少能夠確保在台灣的人們都很安全。台灣在面對疫情當中，也表現出民主價值的堅韌性。所以謝謝，因為我們都學到了珍貴的一課。所以謝謝台灣」，公孫孟更用中文再說一次「謝謝台灣」。

對於台法關係的未來展望？公孫孟表示，他和團隊的目標，其實也是他個人的目標，就是希望有更多的台灣年輕人到法國留學，到法國玩，享受法國當地的生活。因為他知道有愈來愈多的法國年輕人來台灣留學。這是很好的一件事。

駐台最高階法國代表有話想對台灣說（影片來源：Ku's dream酷的夢）

(中時電子報)