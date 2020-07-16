北市都發局貪瀆案 11名被告交保

台北市都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇、周宗錡利用檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦「昇降設備委外抽驗」等業務機會向業者收賄數十萬元，台北地檢署指揮調查局搜索約談，並將曾華崇等人移送複訊後，諭令周宗錡、劉書豪等11名被告分別以10萬到50萬元交保，均限制住居，曾華崇仍在偵訊中。

檢方調查，曾華崇是承辦北市建築物升降設備委外抽驗標案承辦人、周宗錡則為北市機械停車設備委外抽驗標案承辦人，2人互為代理人。2人因業務量龐大，竟私下找劉姓男子為其私人助手，協助相關業務。

今年4月26日，錢櫃林森店大火造成6人死亡慘劇，台北市長柯文哲要求加強電梯檢查，今年5月間星聚點KTV復興店因5台送菜貨梯，未有合法使用許可證，該店左姓員工透過某檢查促進協會簡姓祕書長報價，申請竣工檢查。

曾男明知送菜貨梯申請許可證，須獲大樓區分所有權人同意，申請有難度，且每台電梯檢查費僅1000多元，卻向該店員工開口增加為每台費用3000多元，多出的2000元差價則中飽私囊，共收取1萬元的不法利益。

2018年5月，曾男網查發現家樂福桂林店的升降設備照片異常，就暗示電梯公司及某升降設備檢查協會「要處理一下」，索賄8萬元得逞。

此外，曾、周2人利用承辦「昇降設備委外抽驗」機會，以支付劉姓助手薪資名義，曾男向3家得標協會每月共索取4萬5000元，另周男向2家得標協會每月共索取9000元，所得的5萬4000元則由曾、周、劉3人朋分，涉嫌貪汙。

(中時 )