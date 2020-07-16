威盛(2388)針對工業車輛製造商、工廠、物流業、倉儲管理者使用，透過AI(人工智慧)，設計出堆高機安全輔助系統解決方案，增加相關高風險工作的安全係數。

威盛表示，堆高機經常被使用在不同的生產工廠，或物流業者的倉庫等環境，但使用環境都有非常大的安全考量，以果菜市場為例，這樣的大型批發物流環境，幾乎每天有經常性上下貨物的需求並仰賴不同載重和功能的堆高機，其中也包括輕型堆高機。每天往來在人群多的環境中，大家都在同時上下貨，除了時間的急迫，令人憂心的就是因為要快速運送且環境不一定夠寬敞，因而在移動中所可能因疏失造成的安全事件，導致人員受傷或貨物損壞，對業者而言和駕駛都是一大負擔。

此外，大量生產工廠更是仰賴堆高機快速運送承載大量生產的產品，這時堆高機駕駛則扮演著非常重要的角色，如何避免駕駛因不當行為或疲勞駕駛所造成的工安問題，提供一套堆高機上的安全輔助系統就變得非常重要了，而威盛所提供的AI人工智慧堆高機安全輔助系統，正可以協助業者及駕駛人在工作環境中能迅速地及時提醒駕駛人打瞌睡了該清醒的聲音提示，透過鏡頭架設成為駕駛的另一雙眼睛，從而協助偵測障礙物件或其他人員靠近，威盛的AI整合技術也可以將駕駛人工作狀態做紀錄，成為追蹤駕駛行為的一套後台管理系統。

威盛AI堆高車安全輔助系統配備完整而且具備多項AI偵測功能，威盛全球行銷副總Richard Brown表示，在工廠生產及物流倉儲業務愈加繁重的世代，堆高機在相關業者的使用上更顯重要，如何在確保工廠工業用環境或物流倉儲業者的堆高機等相關交通工具使用安全，絕對是業者關心的課題，威盛所推出的堆高機安全輔助系統解決方案，正是希望能協助業者在有限有效的資源下，提供一個既可以標準化到客製化的全方位堆高機安全輔助系統，滿足不同預算的需求。

(時報資訊)