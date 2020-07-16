在全球與美國新冠肺炎疫情持續升高之際，Moderna一款候選疫苖的初期試驗結果傳出好消息，以及高盛強勁的季報帶來激勵，周三華爾街股市收漲，標普500指數創下6月初來新高。

美國生技公司Moderna股價大漲6.9%，該公司研發的新冠狀病毒疫苖在初期的小規模試驗中取得令人振奮的結果，所有45位接種者都產生「強烈」的免疫反應，獲得能消滅病毒的抗體。

聯準會發布褐皮書，指各州放寬防疫限制措施，使7月初美國企業活動回溫，亦助漲投資熱情。

周三收盤，道瓊工業指數漲227.51點或0.85%，為26,870.10點。標普500指數漲29.04點或0.91%，為3,226.55點。納斯達克指數漲61.92點或0.59%，為10,550.49點。

標普500指數連續第4個交易日擊敗以科技股為主的那斯達克指數，此景自去年3月美股開始強勁反彈以來僅出現過兩次。微軟、零售巨頭亞馬遜、影片串流平台網飛在近來衝上高點後回落，使那斯達克指數漲幅受抑。

旅遊相關股嘉年華（Carnival Corp）、皇家加勒比郵輪（Royal Caribbean Cruises Ltd）、萬豪（Marriott International）和永利度假村（Wynn Resorts）股價飆升，漲幅介於7%～21%。

受惠於重啟經濟題材，標普1500航空股指數抽升逾10%。

高盛第二季交易業務營收倍增，股價收漲1.4%。即將在周四發布財報的摩根士丹利與美國銀行漲近2%。標普銀行股指數收漲2.9%。

聯合健康集團收跌1.48%，該公司警告因爆發疫情而暫停的非緊急手術恢復施作，今年晚些時候成本將升高。

(時報資訊)