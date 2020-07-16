台中市警第六分局何安派出所警員黃南憬，日前接獲熱心民眾報案，在台中市西屯區漢成街上，有位孩童疑似走失，員警前往關懷並協助迷失孩童順利返家，孩童家屬見其平安無事，頻向警方道謝。

警方指出，該名王姓孩童獨自1人在漢成街上徘徊，被附近居民發現報警求助，警方到場詢問得知男童年紀僅3歲，且無法說出自己父母的姓名或家中電話。

警方查詢相關資料皆無法確認該幼童的住址，最後僅能帶著王姓孩童逐戶拜訪附近居民，詢問有沒有人見過，最後訪查到居住在附近之程姓鄰長，順利取得該名男童住家地址。

經警將男童送返家時，孩童的母親向警方道謝，表示因忙著家裡事務，想說男童有其12歲哥哥在看顧，才疏未注意，致王姓男童自行開門跑出去玩耍，所幸遇到熱心民眾及員警幫忙，將男童平安帶回。

員警也貼心提醒男童母親，應隨時注意孩童動向，切勿讓其脫離視線，以免走失或發生危險情事。

(中時 )