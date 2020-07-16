上銀集團旗下大銀微系統專事生產傳動系統定位平台、各式直驅馬達、驅動器及控制器，去年EPS為0.32元，6月股東會通過每股配發現金股利及股票股利合計0.1元，敲定8月5日為除息除權交易日。

大銀去年營運受中美貿易戰影響，營收及獲利全面下滑，6月股東會通過盈餘每股配發現金股利0.04元、股票股利0.06元，合計配0.10元股息股利。訂8月5日為除息除權交易日，8月11日為除息除權基準日。

上銀集團總裁兼大銀董事長卓永財看好大銀開發力矩馬達新產品，在疫情過後，未來可為大銀提供營收及獲利成長的動能，大銀長期發展，會在上銀之上。大銀今年營運及獲利有機會超越去年，疫情則是營運最大變數。

大銀今年接獲來自半導體設備及5G相關產業訂單，6月合併營收1.83億元，未能延續前5月每月成長的熱度，比去年同期衰退4.76％；上半年合併營收為11.95億元，較去年同期成長11.09％。

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