美國老牌連鎖百貨J.C. Penney周三（15日）宣布，該公司計畫裁員約1,000人並關閉152間分店，目的在於改善公司獲利，希望能夠度過破產危機與新冠疫情難關。

J.C. Penney指出，此次裁員對象涵蓋企業管理階層，地區包括美國海內外。截至2020年2月為止，該公司在美國擁有約9萬名員工與850家分店。

受到新冠肺炎疫情衝擊，J.C. Penney於5月15日聲請破產保護，分析師當時便預測該公司恐怕得關閉四分之一店面。

(工商 )

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