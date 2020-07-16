立法院14日發生立委肢體衝突，其後衍生出關於性騷擾的口水戰，綠委范雲指控藍委陳雪生肚子頂她，還說不會懷孕不算性騷擾，且其他藍委都不顧她抗議。藍委陳玉珍昨先酸范雲怕熱不要進廚房，今天又加碼爆料，當天現場有女綠委跟男藍委對嗆時，也說，「什麼性騷擾？我們（女綠委）還要性侵你（男藍委）呢！」而范雲也在場。

陳玉珍說她看到范雲在那邊口口聲聲性平，今天守議場起來之後越想卻氣，決定加碼爆料。昨晚有國民黨立委告訴她，其實第一天在議場外，就有民進黨女立委在那邊嘴來嘴去，跟國民黨男立委說，「什麼性騷擾？我們（女綠委）還要性侵你（男藍委）呢！」而范雲人也在現場。

陳玉珍批評，這些口口聲聲主張性平主義者的立委們，要不要一起譴責這種專門在嘴巴上胡會亂語的女綠委？最討厭人前一套、人後一套的人了以後議事杯葛，如果哪個男綠委沒有跟我保持「社交距離」，是不是要學范雲一樣大喊性騷擾？

(中時 )