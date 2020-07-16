台中市政府警察局第四分局副分局長薛錦孟，日前受邀親上警察廣播電台台中分台「945會客室」節目專訪，大力宣導當前重點工作，並透過生動的實際案例分享，讓聽眾更能深刻了解警察維護社會治安的用心。

警方指出，薛錦孟開場時就特別提到，對於轄區常有超跑、改裝車行駛妨礙社區安寧情事，分局與監理站、環保局合作，針對噪音改裝車輛經常出沒路段，持續採取不定期、不定點之高密度的「靜城專案」聯合稽查取締；尤其在深夜至凌晨時段加強取締違規超速車輛，並針對噪音改裝車輛蒐證送交環保局通知檢驗，以進一步有效防制製造高分貝噪音改裝車，守護居民舒適寧靜的夜晚。

鑑於暑假將至，為避免青少年誤入歧途而不自知，薛錦孟衷心呼籲青少年要記住「四要五不」口訣，亦即「暑假打工要注意、詐騙陷阱要注意、網路交友要注意、不明來源食品要注意」及「不吸毒、不援交、不霸凌、不飆車、不加入幫派」，並舉出許多實例向聽眾分享；希望青少年朋友能建立自我保護意識，遠離犯罪誘因，參加正當休閒娛樂，平安、快樂的度過暑假時光。

薛錦孟最後在節目尾聲提到，台中市治安平穩進步，人口犯罪率、全般刑案及暴力犯罪發生數都是六都最低，警方在掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐騙車手的成果，亦是六都中名列前茅，無非就是要讓居民住的安心，全力守護台中宜居城市的安寧！

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(中時 )