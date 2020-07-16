台南市政府小內閣變動，研考會主委趙卿惠接任副市長後，延攬原任財團法人資訊工業策進會地方創生服務處南區產業中心主任戴偉峻擔任研考會主委，借重其專長，協助推動市政。

台南市長黃偉哲非常重視智慧城市發展，希望相關市政能更貼近市民，讓市民有感，因此在多位專業人士中，特別邀請學經歷俱優的戴偉峻博士擔任研考會主委。

59年次戴偉峻原任財團法人資訊工業策進會地方創生服務處南區產業中心主任，英國倫敦大學皇家哈洛威學院的資訊管理博士，畢業後，任職於南臺科技大學資訊傳播系專任助理教授、臺南文化創意產業園區副總經理，具備文化及資訊科技雙領域，產學經歷豐富。

戴偉峻專長於產業數位轉型、智慧製造及體感科技，任職於資訊工業策進會時，致力協助加工出口區、南部科學園區廠商推動智慧製造與數位轉型之導入。此外，協助中央政策落實，並加速體感科技、數位內容、5G等相關廠商跨域應用並轉型升級。

(中時 )