昨(15)日是全台中小學正式放暑假的日子，但家長和學生的心可說是兩樣情。家長要煩惱孩子沒人顧，現在就連暑假作業也要跟著操心。就有網友在《爆怨公社》分享了小孩的暑假作業，網友看了傻眼直呼：「腦殘當有趣的題目，教點有用的好嗎？」

原PO表示，小孩目前就讀國小五年級，日前拿著暑假作業回家，但他一看到題目就傻眼表示，「天吶！頭很痛，這是出給家長的作業吧」並上網和網友分享這讓他想破頭的題目。

網友發出小孩的暑假作業題目，令許多網友傻眼，直呼完全看不懂。(圖擷取自 爆怨公社)

題目：

(1)古跟叭的公倍數，猜一字。

(2)什和伍的公倍數，猜一字。

(3)汁和泗的公倍數，猜一字。

貼文發出後，網友紛紛傻眼，「這什麼鬼啊…看不懂的捏」、「題型看似創意，卻不禁對台灣教育感到絕望。」、「現在的家長真難為，除了上班壓力大，回家還要絞盡腦汁做功課」、「完全不知道，這是在整家長吧！！」，另有網友指出這是考古題，沒想到如今又重出江湖，10年前就有人在「yahoo！知識+」發問過。

也有好心網友在底下貼出正確答案，讓網友笑說，「快承認，其實你就是出題老師齁。」該名網友更說，這題目其實是公倍數的字謎。

解答：

(1)十個口.八個口,公倍數是"四十個口"-->罟ㄍㄨˇ

(2)十人.五人.公倍數是"十人"-->什

(3)十水.四水.公倍數是"二十水"-->汪

(中時電子報)