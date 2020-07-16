宏碁(2353)在美國市場站穩腳步，旗下產品筆電、桌機及螢幕紛紛在亞馬遜(amazon.com)電商平台銷售排行榜奪下佳績；其中，在筆電及螢幕領域方面則是站上銷售冠軍之位。

近來因COVID-19疫情影響，全球各地區實施封城、居家防疫等政策，改變民眾生活及消費習慣。宏碁在美國PC市場今年1到5月份銷售年對年成長77%位居各品牌之冠，線上交易更因消費習慣改變而大幅成長，宏碁筆電、桌機及螢幕現於亞馬遜平台銷售排行榜紛紛站上前5名內的好成績，筆電方面在前5名中席占2位、螢幕領域取得龍頭寶座、桌機方面則是以領先地位超越對手。

宏碁6月合併營收256.73億元，較上月增加27.2%、年增4.9%，創2015年9月以來，近5年新高紀錄。累積宏碁上半年合併營收1144.57億元，在新冠疫情之下仍較去年同期成長4.2%。其中，第二季合併營收656.02億元，較上季大增34.3%，較去年同期增加19%，創10季新高。

宏碁表示，以區域來說，泛歐第二季營收季增60%居冠，泛美季增35.6%，多數國家受惠居家辦公、遠距教學需求以及優異的供應鏈整體協作。以產品線來說，第二季筆電營收季增48.4%，顯示器季增28.9%、電競產品季增達70.9%，Chromebook季增達74.8%。

(時報資訊)