日昨方傳出谷哥(Google)將投資印度數位和電信營運商Jio Platforms 40億美元，可能成為谷歌在美國境外的最大投資。最新信實工業(Reliance Industries)主席安巴尼(Ambani)在周三集團股東大會正式宣布，已同意谷歌對集團旗下數位和電信公司Jio Platforms投資45億美元。

該項投資包括合作開發入門級智慧型手機，以及在印度推展數位化業務。根據該交易，Jio Platforms的估值來到580億美元。谷歌將獲取Jio 7.7%的股權，並可指派一員進入Jio董事會。

谷歌印度裔執行長皮查伊(Pichai)方於周一宣布將投資印度成立100億美元的基金，用於推廣印度數位化，讓網路在十數億印度民眾之間成為負擔得起和可使用的。目前不清楚對Jio的45億美元投資是否包括在該100億美元投資之內。

Jio Platforms是信實集團旗下行動通訊和數位服務推廣單位，Jio Platforms旗下則包括了印度最重要的行動通訊商Jio Infocomm。印度為網路用戶成長快速的市場，目前有七億名網路用戶。而Jio Platforms亦吸引國際科技大咖公司的投資，高通在本周宣布投資1億美元，臉書亦在數周前宣布投資該公司57億美元，並獲得9.9%的股權，以及一名董事的席位。

谷歌的投資亦著眼在印度電商市場，印度在近期禁止多款中國App，谷哥希望能打造出在地行動支付，最終能在電子商務方面搶下快速成長的市場。

(時報資訊)