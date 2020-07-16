美國政府高層：川普料近期將就禁用TikTok有結論 09:232020/07/16 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，美國總統川普可能在數周內就中國社交平台危及國家安全的問題採取行動。 綜合外電報導，他向記者指，華府官員正研究關於抖音國際版TikTok與WeChat，以及其他中國軟件對美國國家安全的事宜，相信數周內將有結論，但他沒有提及相關細節。 值得注意的是，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部近期正在調查抖音海外版TikTok是否有違反保護兒童隱私協議。 (工商 ) #TikTok #結論 #周內 #中國 #抖音 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 即時 川普核彈轟炸「陸銀」？驚爆北京出大殺招保命 - 即時 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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