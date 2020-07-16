美國白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，美國總統川普可能在數周內就中國社交平台危及國家安全的問題採取行動。

綜合外電報導，他向記者指，華府官員正研究關於抖音國際版TikTok與WeChat，以及其他中國軟件對美國國家安全的事宜，相信數周內將有結論，但他沒有提及相關細節。

值得注意的是，美國聯邦貿易委員會（FTC）和司法部近期正在調查抖音海外版TikTok是否有違反保護兒童隱私協議。

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