美股道瓊指數續創新高，台股16日因權王台積電（2330）開低在359元，加權指數也開在12,173.04點，走勢略受到壓抑，市場密切關注台積電法說結果。

新冠肺炎候選疫苗傳出利多消息，再加上高盛財報創佳績，帶動道瓊工業平均指數連續第四個交易日攀高。

道瓊工業平均指數7月15日上漲0.85％（227.51點）、收26,870.10點，創6月10日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.59％（61.92點）、收10,550.49點。費城半導體指數下跌0.2％（5.62點）、收2,064.17點。

群益投顧指出，台積電股價持續突破寫新高紀錄，外資券商里昂喊出500元的目標價，有利半導體族群持續強勁氣勢。

近日台股高檔震盪，上檔壓力明顯增加，但指數位處全天期均線之上，短多格局不變，只是輪動快速也增加短線搶價差難度。展望後市，全天期均線終於全數轉為揚升，波段牛市日趨明朗，逢回增持、或轉倉進場，逢高不漲獲利落袋，16日台積電法說會後，不排除有另一波上攻機會。

(工商 )