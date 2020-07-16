林姓男大學生想要練舞，與80歲傅姓老翁在高雄文化中心涼亭起衝突，憤而潑灑「化骨水」報復，導致傅翁當場傷重不治，一審判處無期徒刑。16日高雄高分院考量男大生已賠償家屬並和解，改判15年，可上訴。

二審法官認為，林男高中時曾因性向問題被同學霸凌，導致價值觀偏差、扭曲，人格敏感、易持續性憂鬱症、邊緣性人格障礙。但他犯案當下辨識能力未降低，是情緒累加與不甘願的刺激轉為暴怒，難認他罪大惡極。事後，林男也已賠給傅翁2名兒子235萬。考量上述原因，認為無剝奪生命與永久隔離必要，最後減輕改判15年。

判決指出，2018年7月7日上午，就讀高雄某私立醫學大學的林男在文化中心一處涼亭想練舞，與練太極拳的傅翁起爭執，林男因推倒傅翁受傷，當時遭警方依《社會秩序維護法》裁罰3000元。

林男心生不滿，竟到化工行購買俗稱「化骨水」的氫氟酸預謀報復，店家一度警覺詢問他購買用途，林男還謊稱是醫學院課程實驗用途，順利購得。

翌日，林男到文化中心堵人報復，朝正在練拳的傅翁潑灑化骨水，造成傅翁頭、臉及頸部、胸部等處灼傷冒白煙，傅翁忍痛走到100公尺外的人行道倒地傷重不治。林男逞凶時也不慎遭潑灑灼傷自己左大腿，就醫時還謊稱做實驗受傷，住院8天才出院。

庭訊時，林男辯稱購買氫氟酸只是想嚇唬對方，否認有殺人故意。

一審法官認定林男手段凶殘、不宜輕縱，依殺人罪判處無期徒刑。當時傅翁2名兒子還驚訝表示「怎麼沒有判死刑」。事後林男與傅翁家屬和解、賠償235萬元。二審法官考量林男有和解誠意，撤銷原判，改判15年，全案仍可上訴。

(中時 )