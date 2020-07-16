內政部昨公布各政黨去年財報，黨產遭凍結的國民黨結餘約 4.9億元、執政的民進黨短絀1.9億元。國民黨革實院長羅智強直指民進黨就是要扣國民黨「最有錢」政黨的帽子，實際上卻一毛錢都用不到，這是民進黨最惡毒的算計，可惡至極。

內政部公布各政黨去年財報，主要政黨中，國民黨結餘約 4.9億元、民進黨短絀1.9億元，但國民黨在備註中說明，國民黨財務狀況實際是負債2.73億元。若論支出，民進黨最會花錢，去年支出8 億988萬，比國民黨多1億6千餘萬元。

羅智強在臉書發文說，內政部公布報告說國民黨最有錢。可惡的內政部和民進黨，明明知道中投的6.4億元收入已被民進黨凍結，國民黨一毛都拿不到；明明知道國民黨已宣布黨產歸零、捐作公益，民進黨就是不放過，不讓國民黨把黨產捐作公益。

他說，事實上，國民黨由於被凍結了6.4億，108年度實際上虧損了1.4億。累計虧損2.7億。不像民進黨的假虧損，有國家資源的金山銀山做後盾，國民黨的是真的虧損。

羅智強批評，民進黨的目的就是扣國民黨一頂「最有錢」政黨的帽子，但實際上卻讓你一毛錢都用不到，這才是民進黨最惡毒的算計，可惡至極。

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(中時 )