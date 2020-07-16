全球新冠肺炎疫情持續升溫，帶動宅經濟商機起飛，傳出Sony將大幅調升預計在今年底開賣的次世代遊戲機PS5，且調升幅度最高上看5成，據悉，鈺太(6679)為PS5的MEMS麥克風晶片獨家供應商，隨著Sony調高生產計劃，鈺太下半年營運可望大進補，第三季動能可望再更勝第二季。

全球第二波疫情捲土重來，宅經濟商機持續發酵，Sony預計在今年底開賣次世代遊戲機PS5，傳已經調升生產計劃，今年內的採購量將上看900萬台，已經相較原先調升達5成之多。據了解，因為鈺太為PS5的MEMS麥克風晶片獨家供應商，鈺太是對PS5是出手把，一個手把用2顆A-MIC套片(ASIC＋Sensor)，隨著Sony調升出貨，鈺太勢必將迎來追單，貢獻第三季營運動能可期，有機會延續第二季高檔表現，甚至更勝第二季。

鈺太第三季除新遊戲的利多消息外，鈺太也還會有TWS、穿戴等新品，且因為目前新冠肺炎在全球持續延燒，居家辦公、遠端教學等需求恐持續下去，對NB需求應該不會快速降溫，加上第三季將會有NB新品，鈺太為全球5大NB廠合作廠商，都可望持續受惠。

鈺太6月營收1.55億元，月增加5.75%，年增加28.89%，續創單月歷史新高，累計前6月營收8.1億元，年增加31.39%。

(時報資訊)