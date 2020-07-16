根據經濟部統計，振興三倍券昨(15)日開放領券，第一梯次完成預訂領取，及加上直接至郵局領取者，已逾240萬人領取三倍券，另外，經濟部為避免人潮蜂擁，針對振興券祭出領取「晚鳥」獎勵，凡未於領用前三日(即7月15日至17日)，於超商、超市、藥妝店領取者，經濟部還祭出抽獎活動，盼藉此分散領取人流。
振興三倍券自7月1日開放預訂以來，民眾反應熱烈，昨日開放領券已有逾240萬人領取，其中第1梯次於超商、超市及藥妝店預訂領取者有超過170萬人，直接至郵局領用者近70萬人，民眾亦可透過振興三倍券官網之振興地圖查詢各地郵局三倍券存量。
經濟部為鼓勵民眾不急領，及選擇綁定數位支付工具，凡第1梯次預訂紙本三倍券，未於領用前三日(即7月15日至17日)，於超商、超市、藥妝店領取者，以及7月1日至7月30日下午4時前綁定數位三倍券者，皆可參加圓山飯店住宿券抽獎活動。
經濟部提醒，三倍券使用期限至109年12月31日，已領券民眾可持三倍券至實體店家消費，此外，選擇數位三倍券者目前也有更多電商平台可累積消費，經目的事業主管機關認定之藝文展演、體育賽事、旅遊商品之電商白名單已超過千家。
(時報資訊)
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