明德水庫驚見女浮屍！苗栗縣消防局今天早上6點24分接獲報案，指位於頭屋鄉明德水庫日新島一號吊橋底下有人溺水，據自由時報報導，消防人員立刻前往救援，到場後發現1具女性浮屍漂浮於水面上，經搜救人員下水進行水面打撈作業，已將大體打撈上岸，後續詳情有待警方調查。

(中時電子報)