苗栗明德水庫 驚見女浮屍 09:362020/07/16 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16日一早民眾報案明德水庫日新島一號吊橋下方有人溺水，消防到場撈起一具女浮屍。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明德水庫驚見女浮屍！苗栗縣消防局今天早上6點24分接獲報案，指位於頭屋鄉明德水庫日新島一號吊橋底下有人溺水，據自由時報報導，消防人員立刻前往救援，到場後發現1具女性浮屍漂浮於水面上，經搜救人員下水進行水面打撈作業，已將大體打撈上岸，後續詳情有待警方調查。 (中時電子報) #明德水庫 #驚見 #女浮屍 #水面 #苗栗縣消防局 也許您會感興趣 社會熱門新聞 直擊新竹直升機墜機 第一個報導的是PTT鄉民！ - 社會 新竹漢光演習OH-58D戰搜直升機墜毀 2軍官殉職 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 恐怖巧合！12年前7月16日 AH-1W 眼鏡蛇機墜民宅2飛官殉職 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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