廖人帥發文。（圖／翻攝自廖人帥臉書）

36歲前Circus成員廖人帥（Leo）4年前執導張靚穎MV，一舉獲得德國的紅點設計獎（Red Dot）的最高榮譽最佳設計獎，昨(15日)金曲31宣布入圍名單，廖人帥意外掛零，深夜他在社群網站上難過崩潰，直說：「我已經盡力了，這塊土地不要我沒關係」。

廖人帥去年拍攝了張靚穎〈Body First〉、薛之謙〈病態〉、鄧紫棋〈摩天動物園〉MV，昨金曲獎最佳MV入圍名單出爐，廖人帥未入榜，為此他寫下：「今年的金曲獎，我沒入圍，難過有，但憤怒少，我們都是藝術，都喜愛創作，幸福的是我們都能把創作當成職業，恭喜所有入圍者，願世界看見我們的作品，peace」、「我們都想證明自己的思想與存在，我們都將血汗燃燒出微小火光」。

凌晨廖人帥再發文，情緒顯得不穩，他接連開砲表示：「老實說我FUCK金曲獎，但我尊重金曲獎！」、「我已經盡力了，這塊土地不要我沒關係」、「我神經病這樣可以嗎？」、「我們很商業又怎麼了嗎？」、「我很難過，我很沮喪，不代表我沒有要繼續努力，別擔心，不用擔心」。

見此，網友安慰說：「你的才華是國際認證的，這塊土地沒有遺棄你，只是少數人不懂你而已」、「你走得太前面，看不到你是正常的」、「真正的藝術不需要迎合評審的口味」、「哥領先太多，否則怎麼上國際舞台」，馮媛甄丈夫林帛亨也回：「你只是領先這塊土地太遠，先驅者會比較孤單，非常多人還是很愛你的作品 」。

(中時電子報)