振興三倍券正式上路，為了防止領券人潮集中在前幾天，造成混亂，經濟部緊急協調超商業者，祭出「晚鳥優惠」。對此，藍委陳玉珍在政論節目上則是直言，「你現在還用晚鳥優惠，就是因為你的政策弄錯嘛，找麻煩嘛」。

陳玉珍昨(16日)在政論節目「少康戰情室中」提到，「你看我們明明有很好的民政系統，選舉時期發投票通知單就是透過這個發下去，那那些超商也是有手續費的嘛，像金門發提酒券的案例，透過里長系統就這樣發下去多快啊，然後里長接著就可以有一點手續費的，我們也可以這樣做啊，因為你給超商管制也要手續費，而且這樣又快又不用麻煩，大家又可以一次就領到，這樣才能達到振興的目的」。

陳玉珍進一步說，因為三倍券要一次性發下去，大家就很快的可以使用，現在還用一個晚鳥優惠，「振興券不是要趕快的讓大家使用，可以振興這個經濟嗎?你現在還用晚鳥優惠，就是因為你的政策弄錯嘛，找麻煩嘛」。

另外，政府與業者為了舒緩領券人潮，合作推出晚鳥優惠，朱學恒則是忍不住在臉書砲轟，「甚麼晚鳥鼓勵都是亡羊補牢，政策先想好就不會這樣東補一個洞西補一個洞啦」。他也呼籲民眾可以避開這兩周領，讓給急用的，弱勢的先領先花。

(中時電子報)