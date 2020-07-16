北市都發局貪瀆案 主嫌曾華崇聲押禁見 10:122020/07/16 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市都發局貪瀆案，主嫌曾華崇訊後聲押禁見。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇、周宗錡利用檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦「昇降設備委外抽驗」等業務機會向業者收賄數十萬元，台北地檢署指揮調查局搜索約談，並將曾華崇等人移送複訊後，16日諭令周宗錡、劉書豪等11名被告分別以10萬到50萬元交保，均限制住居，曾華崇訊後則被聲請羈押禁見。 (中時 ) #台北地檢署 #收賄 #指揮 #地檢署 #業務 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 羽球國手全裸硬上醉人妻 被她丈夫撞見竟求「幫我找衣褲」 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 富翁豪宅喪命 遭電鋸斬首分屍…現場找嘸一滴血 - 社會 科技公司CEO宅內遭電鋸「斬首分屍」 肢體裝進塑膠袋 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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