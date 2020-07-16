台北市都發局建築管理工程處使用科助理工程員曾華崇、周宗錡利用檢查星聚點KTV復興店5台送菜貨梯、家樂福桂林店電梯、承辦「昇降設備委外抽驗」等業務機會向業者收賄數十萬元，台北地檢署指揮調查局搜索約談，並將曾華崇等人移送複訊後，16日諭令周宗錡、劉書豪等11名被告分別以10萬到50萬元交保，均限制住居，曾華崇訊後則被聲請羈押禁見。

(中時 )