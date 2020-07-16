減產利多助攻，周三國際原油期貨連2漲；美國能源資訊署EIA公布最新數據，截至7月10日當周，原油庫存已減少750萬桶，優於分析師原先預期之210萬桶，激勵國際油市續漲2%。

但據了解，石油輸出國組織OPEC與產油國聯盟組成的OPEC+有意研擬8月起放寬減產限制。學者認為，OPEC與OPEC+任何放寬減產限制都會令人擔心，但由於目前市場狀況有所改善，加上部分成員國承諾將補回先前過量生產而未做到的減產數量，故後市仍需持續關注；其中美國原油漲幅2.2%，倫敦原油漲幅2.1%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.91美元，報每桶41.20美元；8月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.26美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.89美元，報每桶43.79美元。(商品行情網)

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