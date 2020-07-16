美國聯準會（Fed）周三發布褐皮書，稱幾乎所有轄區的經濟活動都已回溫，但仍遠低於新冠肺炎疫情爆發前的水準。受訪企業對美國經濟前景仍存在高度不確定性，因為這場危機會持續多長時間仍是未知數。

這份在5月底到7月6日對聯準會12個轄區所進行調查指出，雖然就業開始成長，但全美仍不斷傳出與裁員相關的消息，在政府的「薪資保護計畫」（Paycheck Protection Program,PPP）下留住員工的企業表示，他們能否避免裁員將取決於經濟強度。汽車銷售反彈與房市回溫帶動消費者支出。製造業成長，卻是從一個非常低點反彈，而服務業需求則非常疲弱。

相較於5月發布的褐皮書，周三發布的報告較為樂觀，但並未透露出美國經濟已經脫離困境的訊號，值得注意的是在報告中，「不確定」（uncertain）與「不確定性」（uncertainty）兩字出現的次數高達16次，顯示隨著美國新冠肺炎確診數自6月開始激增後，美國央行對於經濟復甦前景仍感擔憂。

經濟學家表示，最新公布的經濟報告顯示聯準會官員認為，儘管美國經濟在重啟之初相當強勁且令人振奮，但復甦步伐未能持續，經濟活動要重拾正常步伐仍需要很長時間。

(時報資訊)