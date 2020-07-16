利好消息提振，周三亞洲天然橡膠期貨全面反彈收漲；其中東京天然橡膠止跌反彈，受美國生物科技公司Moderna的新型冠狀病毒疫苗效果佳，鼓舞投資人情緒，且美國原油庫存急劇下降，推助油價連2漲，亦同步帶動上海和東京期膠雙雙反彈上漲，終場TOCOM-指標12月期貨漲0.13%，報每公斤156.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 8月期貨漲0.73%，報每公斤151美元，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.38，收於每噸10640元人民幣。

亞洲現貨橡膠價格則下跌，美國宣布對北京的主張採取強硬立場，可能引發中美最大的橡膠消費國之間的緊張關係，導致限制購買，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌0.1%，報每公斤47.75泰銖。

馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌0.33%，報現貨價每公斤120.25美分。(商品行情網)

(時報資訊)