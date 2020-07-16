陸股開盤漲跌不一，滬指開報3,356.36點，跌0.15％；深成指開報13,731.28點，跌0.02％；創業板開報2,814.80點，漲0.06％。

從盤面上看，稀土永磁、數字貨幣、環保工程等漲幅居前，NMN概念、白酒、旅遊等跌幅居前。安信證券指出，外資可能短期流出，但A股配置價值還將持續顯現。

(工商 )

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