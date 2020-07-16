亞諾法（4133）16日宣布，EUA批准的COVID-19病毒萃取試劑組接獲第二筆十萬人份檢測訂單，而第一筆十萬人份檢測訂單7月已開始出貨。

亞諾法表示，除了EUA批准的COVID-19病毒萃取試劑組與歐盟CE-IVD認證的COVID-19 IgM IgG快速檢測試劑產品外，該公司同步測試使用自產捕捉與偵測抗體，配對開發具高靈敏度和特異性的COVID-19病毒抗原快速檢測試劑。

COVID-19疫情發展至今，台灣病毒抗原檢測用抗體均為台灣學術機構開發技轉，由台灣公司授權後進行試量產與臨床測試並申請核准。 亞諾法規劃將其抗體整合於具有螢光檢測功能的側流層析系統（Lateral flow system）檢測平台POC (point-of-care)，以進一步提高其檢測靈敏度。

美國第一波COVID-19疫情爆發持續延燒，儘管美國COVID-19的檢測數量迅速增加，但在美國一半以上的州中，疫情傳播和死亡率持續攀升。COVID-19 RT-PCR分析是為世界各地的標準檢測方式，病毒RNA萃取係為進行COVID-19 RT-PCR檢測前必須執行之程序。亞諾法表示，COVID-19病毒萃取試劑組月產能約為每月10萬人份檢測量。已接獲合計20萬人份檢測訂單，將陸續分批出貨至客戶端。依據市場反應，亞諾法將調整更多資源滿足客戶需求。美國大多數COVID-19病毒檢測均需在美國CLIA認證的臨床實驗室中執行。評估美國COVID-19疫情發展現狀，檢測需求量應會持續。

(工商 )